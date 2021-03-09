В Кремле ответили на опасения США по поводу действий России в космосе

Москва, 9 марта. Опасения США насчет действий России в космосе и высокой эффективности российского лазерного оружия являются беспочвенными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на заявление командующего Космическими силами США Джона Реймонда. Американский генерал указал, что возможности России и Китая в космосе вызывают опасения в Вашингтоне. В частности, США беспокоят лазерные системы разного уровня.

«В целом, такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов. Это совершенно беспочвенное опасение, Россия — мирная страна, она выступает за сотрудничество», — подчеркнул Песков.

Также он добавил, что Москва ценит российско-американское сотрудничество в космосе. А потому выражает надежду на то, что оно «не падет жертвой различных русофобских проявлений».

При этом сотрудничество России и Китая в космосе имеет перед собой довольно мирные цели, в частности ФАН сообщал, что Москва и Пекин работают над созданием лунной исследовательской станции.