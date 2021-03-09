Доказан факт более раннего исчезновения неандертальцев с территории Европы

Москва, 9 марта. Группа европейских ученых провела исследование благодаря которому удалось установить, что последние неандертальцы исчезли из Европы на тысячи лет раньше, чем считалось.

Палеонтологов на протяжении долгих лет интересует тема исчезновения неандертальцев. Ранние научные работы указывают на то, что представители этого вида обитали на территории современной Европы более 23 тыс. лет назад. Исследователи из Великобритании, Германии, Нидерландов и Бельгии провели радиоуглеродный анализ для того, чтобы подтвердить или опровергнуть это мнение.

Последнее исследование поставило существующий тезис под сомнение. Понимание точного времени, когда исчезли неандертальцы, по мнению ученых, является ключевым моментом в понимании природы. Считается, что это может ответить на вопрос, почему произошло вымирание целого вида.

Образец костей неандертальцев из пещеры в Бельгии позволило с точностью в 95% установить, что они исчезли из Северо-Западной Европы в промежутке между 44 200 и 40 600 лет назад. Таким образом удалось установить, что они исчезли раньше, чем считалось до этого.

Ученым из Соединенных Штатов и Германии также удалось доказать, что во время своего существования неандертальцы использовали клей из бересты. Специалисты описали процесс, к которому прибегали древние люди для получения вещества.