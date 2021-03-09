КГБ Белоруссии предупредил о готовящейся провокации 25-27 марта

Минск, 9 марта. Комитет государственной безопасности Республики Беларусь заявил о готовящейся провокации против государства извне.

Согласно полученной информации, сотрудники спецслужбы узнали о планах внешних игроков устроить в Белоруссии провокации 25-27 марта.

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев ранее сообщил, что Запад не отказался от идеи дестабилизации обстановки на территории белорусского государства. Иностранные представители намерены оторвать Минск от Москвы, сказал дипломат.

Федеральное агентство новостей сообщало, что генпрокурор Белоруссии ранее анонсировал меры против Telegram-каналов.