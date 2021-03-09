Госдума одобрила поправки о закреплении приоритета Конституции в трех кодексах

Москва, 9 марта. Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки о закреплении приоритета Конституции в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах.

Во всех трех кодексах предлагается прописать, что «не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации». Дата рассмотрения поправки во втором чтении пока не называется.

В Госдуме ранее одобрили возможность бессрочного назначения мировых судей. Предельный возраст лица, которое занимает такой пост, составляет 70 лет. Первый раз мировой судья назначается на три года.