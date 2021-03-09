Песков оценил меры правительства по сдерживанию продовольственных цен

Москва, 9 марта. Правительству России удается контролировать ситуацию с ценами на продукты питания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас на рыке ощущается давление ряда факторов, что создает волатильность цен. Однако российским властям в целом удается сдерживать рост стоимость продовольствия, считает Песков.

Так он прокомментировал новость о предложении депутата Анатолия Выборного ввести уголовное наказание для тех, кто провоцирует повышение продовольственных цен с помощью фейков. По мнению парламентария, недобросовестные продавцы распространяют ложную информацию о ситуации на рынке для повышения спроса. Выборный предложил дополнить статью 185 Уголовного кодекса РФ о манипулировании рынком штрафами до 800 тысяч рубелей и лишением свободы до трех лет. Как сообщают СМИ, Федеральная антимонопольная служба поддержала инициативу депутата.

«Фейковых сообщений много, нужно рассматривать каждый конкретный случай», — подчеркнул Песков, добавив, что в целом не знаком с инициативой Выборного и не может сформировать определенную позицию на этот счет.

Правительство РФ в декабре 2020 года объявило комплекс мер по борьбе с увеличением цен на ряд категорий продуктов. Производители заключили соглашения о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло. Кроме того, власти ввели квоту на экспорт зерновых и пошлину на пшеницу.