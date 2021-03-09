В Кремле ответили на планы США провести серию кибератак против России

Москва, 9 марта. В Кремле обеспокоены публикациями в американских СМИ о подготовке Вашингтоном серии кибератак против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона считает недопустимым подобное развитие событий, так как кибератаки являются международным преступлением.

«Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное американское издание допускает возможность, более того, анонсирует возможность кибератак», — сказал Песков.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США разрабатывают ответные меры за приписываемую России «широкомасштабную хакерскую атаку на американские государственные агентства и корпорации», которая якобы была совершена в конце 2020 года. По данным источника газеты, в ближайшие три недели США проведут суперсекретную спецоперацию, в ходе которой нанесут «скрытые контрудары» по киберсистемам, связанным с российскими властями.