Отец Меган Маркл прокомментировал скандальное интервью дочери о королевской семье

Лондон, 9 марта. Отец герцогини Сассекской Томас Маркл, комментируя скандальное интервью дочери, заявил, что не считает королевскую семью расистами.

Он сомневается, что члены королевской семьи — расисты. Он выразил надежду, что высказывание о том, насколько его внук будет темнокожим, был глупым вопросом, заданным неким человеком просто так. Он считает, что комментарий про цвет кожи следует тщательно изучить.

«Я очень уважаю членов королевской семьи. Я не думаю, что британская королевская семья — расисты. Я не думаю, что британцы — расисты. Я думаю, что Лос-Анджелес расистский, я думаю, что Калифорния расистская», — сказал Томас в эфире шоу на телеканале ITV.

Меган Маркл и принц Гарри дали большое интервью американской телеведущей Опре Уинфри, которой откровенно рассказали о королевской семье. Герцогиня заявила, что некоторые члены королевской семьи в период ее первой беременности гадали, какой цвет будет у первенца Гарри и Меган.