Эрнст и Рогозин поборются за женщин в космосе

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что двум актрисам, которые будут сниматься в космосе, придется посвятить ему целый год, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала.

Определены двадцать финалисток отбора на главную роль в фильме под рабочим названием «Вызов», съемки которого частично пройдут в космосе. Всего на конкурс было подано около трех тысяч заявок.

Среди двух десятков девушек, выбранных творческой группой, есть как известные актрисы, так и представительницы других профессий (пилот, психолог, научный сотрудник и другие).

На следующем этапе кастинга финалисток ждет медицинская комиссия (начнется уже в марте), и она определит, кто из претенденток полностью соответствует всем критериям, необходимым для полета в космос.

«Двум актрисам, которые будут выбраны для этого проекта, в целом придется посвятить ему год, — отметил Эрнст. — Это история про то, как молодая женщина, которая совершенно не планировала отправляться в космос, через месяц — в силу обстоятельств — должна была оказаться на орбите. Старт съемок запланирован на октябрь 2021 года».

По словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, создатели картины удивились, насколько высоким оказался интерес к ней у российских женщин.

«Первый канал отбирает участниц для просветительского, художественного проекта, а мы будем рассматривать кандидатов непосредственно в отряд космонавтов, — сказал он. — Все присланные анкеты будут переданы в госкорпорацию «Роскосмос», на их основе мы проведем дополнительный отбор».

Возможность стать космонавтом на профессиональном уровне — не менее уникальная, чем съемки в кино, считает Рогозин.

«Нам бы тоже не помешало бы украсить отряд нашими замечательными женщинами», — заключил он.

Вместе с актрисами на орбитальную станцию отправится и режиссер фильма Клим Шипенко, ранее снявший фильм о космосе — «Салют-7», где главные роли сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко.

«Без режиссеров фильмы не снимаются ни под водой, ни на Земле, ни в Антарктиде, — пояснил Шипенко. — Ни в космосе, в том числе. Поэтому у меня, помимо желания, имеется еще и необходимость там находиться. Данный проект — очень нужный для кинематографа эксперимент, который даст представление о том, каково это — снимать космический фильм не на Земле, а по-честному в космосе».

В ноябре прошлого года Первый канал и «Роскосмос» объявили конкурс на главную роль в фильме под рабочим названием «Вызов». На первой (творческой) стадии отбора предпочтение отдавалось профессиональным актрисам, однако попробовать свои силы могли все желающие.

Одна из победительниц конкурса — будут выбраны актриса и ее дублер — получит возможность отправиться в космос, где пройдет часть съемок.

Российский космонавт, герой Российской Федерации Елена Серова потом поделилась своими мыслями относительно данного уникального проекта.