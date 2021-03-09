«ВКонтакте» оштрафовали за несвоевременное удаление запрещенного контента

Москва, 9 марта. Социальная сеть «ВКонтакте» получила штраф за несвоевременное удаление запрещенной информации с призывом участвовать в несанкционированной акции.

Мировой судья судебного участка № 7 Центрального района Санкт-Петербурга оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн руб. Администрация соцсети должна была удалить сведения о готовящейся акции в поддержку блогера Алексея Навального по первому требованию Роскомнадзора и генпрокуратуры, но не сделала этого.

Ранее суд обязал социальную сеть «Одноклассники» выплатить 4 млн руб. за призыв детей к участию в несогласованных митингах. Вопрос возможного влияния интернет-ресурсов на несовершеннолетних обсуждается на уровне Госдумы, сообщил член ГД Василий Пискарев.