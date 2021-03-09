Топ-5 городов для путешествий на Масленицу

В 2021 году Масленицу празднуют с 8 по 14 марта. На этот раз гуляния выпали аж на два уикэнда подряд — чем не повод организовать небольшую поездку вместо традиционного поедания блинчиков дома перед телевизором? К тому же в некоторых городах Масленицу отмечают особенно широко. Где именно можно не только полакомиться блинчиками, но и поучаствовать в шумных местных гуляниях — в материале ФАН.

Ярославль — главная Масленица страны

Столицу Золотого кольца называют еще и центром масленичных гуляний. Здесь даже построили резиденцию Государыни-Масленицы. Праздник проходит на главной площади города — Соборной, которая на время мероприятий становится Яриловой слободой, или по-другому — ярмаркой.

Организаторы воссоздают атмосферу традиционных гуляний на Древней Руси — со скоморохами, конкурсами, хороводами и фольклорными концертами. Местные кулинары соревнуются в мастерстве по выпеканию блинчиков с разными начинками, их, кстати, более 100 видов. Можно побыть дегустатором и выбрать чемпиона по блинному искусству, а можно самому научиться готовить блины по необычным рецептам на мастер-классах.

Где и когда пройдут гуляния

В субботу, 13 марта, в Ярославском зоопарке организуют праздник «ZOO-Разгуляй». Гостей ждет и парад животных, и катание на пони, и показательные кормления животных праздничными блинами. В этот же день в Ярославском музее-заповеднике можно будет побывать на программе «Солнце Масленицы» — там будут забавы с настоящим медведем и световое шоу.

В воскресенье, 14 марта, на Которосльной набережной торжественно сожгут чучело, гости смогут получить призы от Государыни-Масленицы, а еще в этот день можно будет поболеть за местных спортсменов на Кубке города Ярославля по перетягиванию каната.

Великий Новгород

Здесь гуляния проходят в Кремлевском парке. Кулачные бои, конкурсы с призами на столбах, катания с горы — в Великом Новгороде можно полностью погрузиться в атмосферу широкой русской Масленицы. Еще здесь проводят экскурсии в Музее деревянного зодчества и краеведческом Музее. На тематических выставках можно приобрести сувенир ручной работы на память.

Где и когда будет праздник

Основные мероприятия в городе пройдут в воскресенье, 14 марта. Праздник «Проводы Масленицы» начнется с шествия от Софийской площади на берег Волхова. Там пройдет торжественное сожжение чучела. После этого гуляния продолжатся, гостей будут ждать чаепитие, театрализованные представления и конкурсы.

Екатеринбург

Праздник проводят на площади Маяковского — там организовывают большую ярмарку. Кстати, среди продавцов гости Екатеринбурга могут встретить совсем юных «купцов» — к празднику в городе активно привлекают школьников. Молодые таланты предлагают покупателям самодельную кухонную утварь, выпечку, красиво вышитые полотенца, поделки из бисера, стекла и цветной бумаги.

Отличительная черта гуляний в Екатеринбурге — традиционные катания на санях вокруг города. Лошадок украшают цветными лентами, колокольчиками, цветами. В сани усаживают сразу несколько человек, включая музыкантов, для песенного сопровождения. После катаний все дружно отправляются на церемонию сжигания чучела.

Когда успеть на гуляния в Екатеринбурге

В воскресенье грандиозный праздник начнется с самого утра, причем с активных конкурсов, чтобы гости проснулись и взбодрились. Это будут эстафеты на ходулях, перетягивание каната, бои в мешках. Также в этот день пройдет частушечный баттл и «взятие» снежной крепости. Вечером Масленицу проводят фаер-шоу и сжиганием огромного восьмиметрового чучела.

Суздаль



Гуляния в Суздали называются «Масленичные потехи». Гостей ждут традиционные гусиные бои. Поединки длинношеих проходят на ринге, где несколько гусаков добиваются расположения гусыни. Для людей тоже есть состязания — подушечные бои. Также в Суздали проводится традиционная ярмарка с мастер-классами, где можно сделать себе на память куклу-масленичку. Для экстремалов тоже есть развлечение — прыжки через костер, перетягивание каната и лазанье на столб за подарком.

Где и когда попробовать блинчики в Суздали

В субботу, 13 марта, как раз пройдут гусиные поединки. После них — мастер-классы и битва подушками. Вечером гостей ждет праздничный концерт.

Чучело в Суздали проводят 14 марта — сжигание планируется на вечер.

Уфа

Масленицу в столице Башкирии отмечают с большим удовольствием. Помимо исконно русских блюд — блинов, курников, пирогов, на ярмарке выставляют традиционные башкирские угощения. Кыстыбай, самса, учпочмак, бялеш, губадия подаются с национальными напитками — кумысом и коротом. Кстати, катания на лошадях здесь тоже приняты — можно с ветерком проехаться на санях, запряженных тройкой нарядных коней.

Что планируется на выходных в Уфе

Сжигать чучело здесь будут уже в субботу, 13 марта. В этот же день уфимцев и гостей города ждут традиционные русские забавы, концертно-игровая программа и спортивные состязания.

В воскресенье, 14 марта, будут водиться хороводы, организаторы подготовят игры и мастер-классы.