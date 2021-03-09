Минфин РФ допустил сокращение заимствований в 2021 году

Москва, 9 марта. Объем заимствований в 2021 году может быть сокращен, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Глава Минфина уточнил, что расходы бюджета могут частично быть покрыты за счет остатков прошлого года. По словам министра, в 2021 году планируется занять около 3,7 трлн рублей. В прошлом году объем заимствований составил 5,3 трлн рублей, напомнил Силуанов.

Он считает, что сокращение заимствований позволит сохранить уровень государственного долга в пределах 20% ВВП РФ. По словам Силуанова, исполнение бюджета за 2020 год оказалось лучше ожидаемого. В первую очередь, как он отметил, это произошло за счет повышения нефтегазовых доходов.

Правительство рассчитывает, что в 2021 году дефицит бюджета РФ составит 2,76 трлн рублей, или 2,4% ВВП. По итогам прошлого года дефицит составил 4,1 трлн рублей (3,8% ВВП).

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев ранее в комментарии ФАН отметил, что отношение российского госдолга к ВВП одно из самых низких в мире. Он также объяснил, что увеличение госдолга в 2020 году было вызвано сложной экономической ситуацией из-за пандемии, поэтому бюджетный дефицит покрывался за счет эмиссии облигаций федерального займа.