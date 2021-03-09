Пилот и стюардесса подрались из-за очереди в туалет на борту самолета

Пекин, 9 марта. Очередь в туалет стала причиной драки пилота и стюардессы на борту самолета китайской авиакомпании Donghai Airlines. Ссору спровоцировал один из пассажиров лайнера.

Инцидент случился на борту лайнера из города Наньтун в Сиань за 50 минут до приземления. Пассажиры заняли очередь в туалет, пилот самолета также решил посетить уборную. Один из них отказался пропустить летчика, что и стало причиной конфликта.

Бортпроводница решила заступиться за путешественника, чем только накалила ссору. Сотрудники лайнера не смогли договориться друг с другом и ввязались в драку. У стюардессы в результате потасовки сломана рука, а у пилота выбит зуб. Руководство авиакомпании Donghai Airlines извинилось перед пассажирами за этот инцидент.

Двое жителей Сибири устроили пьяный дебош в салоне самолета в феврале 2021 года. Сотрудникам лайнера не удалось успокоить конфликтующих. Мужчин ожидает административная ответственность за нарушение порядка в общественном месте.