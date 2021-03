Ученые объяснили связь между пыльцой и распространением коронавируса

Берлин, 9 марта. Весеннее цветение может стать причиной роста новых случаев коронавируса. Такое заявление сделали немецкие ученые на основе проведенных исследований.

Организм человека слабеет весной из-за активного цветения растений. Сезонный выброс пыльцы растений ежегодно совпадает с пиком инфицирования респираторными вирусами. Цветочная пыльца активно распространяется в воздухе и повышает риск заражения коронавирусом, следует из сообщения ученых в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Введение карантина на фоне коронавируса весной прошлого года заметно снизило распространение COVID-19 во многих странах, обратили внимание исследователи. Авторы работы считают уменьшение воздействия пыльцы на людей одной из причин положительной динамики по коронавирусу в этот период.