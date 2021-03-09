Жителю Ногинска грозит тюрьма за секс по согласию с шестиклассницей в подъезде дома

Московская область, 9 марта. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который совратил малолетнюю школьницу в подъезде дома в подмосковном Ногинске. Как стало известно ФАН, безработный житель встречался со школьницей длительное время.

Правоохранительные органы установили, что 18-летний молодой человек по имени Данила продолжительное время встречался с 13-летней школьницей. Из-за того, что влюбленной парочке негде было проводить свободное время, они зачастую находились в подъезде и целовались. В какой-то момент между ними возникли симпатии, и парень по согласию несовершеннолетней совершил с ней половой акт.

Об интимной близости с мужчиной девочка рассказала своей матери. Родительница от подобных откровений пришла в замешательство и написала заявление в полицию.

«Ребенок воспитывается в неполной семье. Дочь, по большому счету, предоставлена сама по себе. Половой контакт она совершила по обоюдному согласию с мужчиной, которого считает для себя любимым человеком. Девочка неплохо учится в школе. У нее прилежное поведение», — рассказал ФАН источник в правоохранительных структурах.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.