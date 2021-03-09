Президент Туниса призвал главу парламента и премьер-министра подать в отставку

Тунис, 9 марта. Президент Каис Саид настаивает на отставке премьер-министра и главы парламента в связи с обвинениями в коррупции.

О решении сообщил генеральный секретарь Всеобщего профсоюза тунисских рабочих Нуреддин Табуби. По его словам, увольнение главы правительства Хичема Мечичи и лидера партии «Ан-Нахда» Рашида аль-Ганнуши спасет страну от кризиса и станет зарождением национального диалога.

«Президент обязан уточнить имена, которых подозревают в коррупции, и принять присягу остальных министров», — говорится в заявлении Табуби.

Решение Каиса Саида поддержал представитель «Партии народного движения» Зухаир аль-Магзави. По его словам, Мечичи необходимо уволить из-за «полной неспособности управлять жизненно важными структурами». Он также отметил, что глава парламента Рашид аль-Ганнуши причастен к разжиганию политических конфликтов в регионе.

Премьер-министр в свою очередь назвал заявление об отставке и последующем национальном диалоге «бессмысленными разговорами».

«Тунису нужна стабильность и правительство, которое откликается на чаяния людей. Я не откажусь от своей ответственности перед страной, ее демократическими институтами и правами народа», — утверждает Хичем Мечичи.

Возможное увольнение премьера раскритиковали представители оппозиционной фракции «Сердце Туниса». Ее руководитель Усама аль-Хулайфи заявил, что решение противоречит конституции. Согласно главному закону полномочия президента ограничиваются вопросами обороны, национальной безопасности и внешней политики.

«Партия не допустит ухода Мачичи, потому что отставка правительства теперь рассматривается как путь в пустоту, углубление кризиса и ответ на прихоти некоторых политических сил», — считает Аль-Хулайфи.

Конфликт между президентом и премьером Туниса произошел после череды кадровых перестановок в кабмине и увольнения пяти министров. Однако Каис Саид обвинил новоиспеченных чиновников в коррупции и уличил главу правительства в нарушении конституции.