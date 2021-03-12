Туристы стали чаще жаловаться на отели Крыму

Ялта, 12 марта. Количество жалоб туристов на объекты размещения в Крыму и Севастополе увеличилось на 12%. Об этом на конференции рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Воронова.

«В прошлом году в условиях пандемии по коронавирусной инфекции у представителей объектов размещения возникли напряженные отношения с потребителями. Люди начали массово отказываться от заказанных ранее гостиничных услуг и туристических продуктов», — сообщила Виктория Воронова, отвечая на вопрос в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Она добавила, что не все владельцы гостиниц понимали, что у туристов есть законное право потребовать назад предоплату за отдых. Подобных жалоб в Роспотребнадзор по РК и Севастополю за прошлый год поступило около 2000, это больше, чем в 2019 году, почти на 12%.

Напомним, конференция приурочена к всемирному Дню защиты прав потребителей, который в России отмечают 15 марта.