Сергей Лукьяненко раскритиковал выбор песни для Евровидения от России

Москва, 9 марта. Известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с ФАН назвал странным выбор песни от России на международном конкурсе «Евровидение-2021». Напомним, нашу страну на конкурсе будет представлять уроженка Душанбе Манижа с песней «Русская женщина».

Популярный писатель не понял замысел композиции, в которой есть довольно странные, по мнению Лукьяненко, строки. Например, «Эй, русский женщин, давай, голосуй за меня».

«Мне кажется, это странный выбор — текст песни действительно не в лучшем виде рисует русских женщин, — заявил собеседник ФАН. — Учитывая, что песня носит конкретное название «Русская женщина» — а не российская, заметьте. В любом случае, не стоит придавать особое значение Евровидению, которое у нас почему-то считается значительным конкурсом. Песня Манижи меня огорчила, разочаровала и лишний раз укрепила в мысли о том, что серьезно относиться к этому конкурсу не стоит».

Лукьяненко также отметил, что, возможно, России следует вообще отказаться от участия в подобных конкурсах.

«Может быть, вообще не надо участвовать в этом мероприятии, которое с точки зрения культуры никому ничего не несет», — подчеркнул писатель.

В заключение Сергей Лукьяненко поделился своим ощущением от выбранной композиции.

«Песня действительно неприятная, двусмысленная, с каким-то неприятным душком», — отметил фантаст.

Певица Манижа Сангин отправится на Евровидение в Роттердам от России в 2021 году. Она победила по результатам зрительского голосования на Первом канале.

Ранее российский писатель и публицист Дмитрий Пучков заявил ФАН, что участники вокального конкурса Евровидение, за редчайшим исключением, «на фиг никому не нужны».