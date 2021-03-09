Ароматный стейк с хрустящей корочкой, слегка поджаренные овощи на шпажках и рыба с аппетитными полосками на бочках — эти потрясающе вкусные блюда можно готовить не только на мангале. Если вы хотите радовать себя и близких такими вкусностями круглый год, достаточно приобрести электрический гриль для дома.

Как сделать это правильно? На что обратить внимание? И какие модели можно уверенно выбирать для домашней кухни? Журналист ФАН изучил эти вопросы и составил рейтинг электрогрилей, которые превращают приготовление ароматных и сочных блюд в настоящее удовольствие.

Гриль электрический для дома — какой выбрать

Существует несколько разновидностей грилей: открытые и закрытые, горизонтальные и вертикальные. Мы будем говорить о самых востребованных в быту моделях — закрытого типа и горизонтальных.

Во-первых, потому что они наиболее практичные: позволяют готовить разные продукты, в отличие от вертикальных электрогрилей, называемых еще электрическими шашлычницами. Во-вторых, они безопаснее открытых моделей. Использовать открытые грили рекомендуется лишь на улице, тогда как закрытые можно без опасений эксплуатировать на домашней кухне.

Конструкция закрытых электрогрилей проста и почти идентична в моделях бюджетного и премиального ценового сегментов. Они представляют собой две панели, скрепленные между собой, верхняя откидывается, как крышка. Под каждой панелью «спрятан» нагревательный элемент и датчик температуры, который позволяет поддерживать параметры, заданные пользователем или программой.

Электрогриль предназначен для приготовления:

мясных стейков;

рыбы;

птицы;

овощей;

яичницы;

горячих бутербродов;

сосисок.

Факт. Вместимость устройства определяется размером панелей. Самые компактные модели позволяют приготовить блюдо на одного-двух человек. Для семьи из трех-четырех человек нужно выбирать прибор пошире, иначе придется готовить в два-три захода.

Чтобы выбрать лучший электрический гриль, важно правильно оценивать его характеристики.

Мощность

Это ключевой параметр, от которого зависит качество работы устройства. Чем выше мощность, тем быстрее будут нагреваться панели и тем лучше прибор справится с поддержанием рабочей температуры в процессе приготовления.

Может показаться, что долгий нагрев — не такая уж и большая проблема, ведь можно включить прибор и подождать на 5-10 минут дольше, прежде чем закладывать в него мясо. На самом деле время разогрева не так существенно, как способность устройства быстро поднять температуру после того, как внутри оказывается холодный кусок мяса или рыба. Если мощность слишком низкая, мясо будет не жариться, а тушиться — хороший результат, как «на картинке», получить не удастся.

Оптимальная мощность для домашнего электрогриля — 2000 Вт. Такой прибор будет быстро набирать необходимую температуру.

Температура приготовления

Ее производитель обычно указывает в спецификации модели. Для домашнего использования подойдет устройство, способное нагреваться до 230-240 градусов. Больше — не нужно, так как для приготовления стейков и тем более рыбы этого достаточно. И меньше — не нужно, потому что о красивой корочке и сочном содержимом придется забыть.

Иногда производители «приукрашают» характеристики моделей, указывая большие мощность и максимальную температуру. Обычно этим грешат бренды noname. Проблема в том, что проверить прибор в действии получится уже только после покупки. И если качество его работы не устроит, бесполезная техника отправится пылиться в кладовку.

Поэтому при выборе стоит ориентироваться на авторитет производителя: ведущие бренды, как правило, указывают параметры техники честно.

Особенности панелей

Жарочные панели — основной рабочий «инструмент» электрогриля, поэтому на них тоже стоит смотреть придирчиво. А при выборе задать продавцу пять вопросов.

Снимаются или нет? Если снимаются — это хорошо. Такую панель можно легко отсоединить от основания, чтобы помыть руками или в посудомоечной машине. Если жарочная поверхность не снимается, отмывать ее придется на самом устройстве, что крайне проблематично. Обычно съемными панелями комплектуются устройства средней и высокой ценовой категорий, а недорогие электрогрили оснащаются несъемными.

Где находится нагревательный элемент? Он может располагаться под панелью — такой выглядит как обычный тэн. А может быть встроенным в панель — тогда рассмотреть его не удастся. На качестве нагрева расположение нагревательного элемента не отражается. Но так как встроенными оснащаются модели ценой «выше среднего», есть основания полагать, что качество устройства в такой конфигурации будет выше.

Как выглядит рабочая поверхность? Другими словами — есть ли на ней те самые заветные полоски? У одних моделей полосатой бывает лишь одна поверхность, нижняя, у других — обе. Наличие таких выступов не только придает куску мяса привлекательный «полосатый» узор, но также помогает собирать вытекающий из него жир, что делает пищу более здоровой.

Факт. Если обе жарочные поверхности оснащены рифлением, переворачивать стейк в процессе приготовления не придется, но и яичницу пожарить не удастся. Для этого нужна гладкая поверхность.

Как открывается крышка? Чаще всего на фото электрических грилей можно увидеть полностью откинутую крышку, которая открывается, как книжка. Такая конфигурация долгое время считалась универсальной. Однако пользователи отмечали и недостатки: степень нажима на стейк ближе к месту фиксации всегда больше, а там, где крышка «приоткрыта», мясо прожаривается хуже. Исправить этот недостаток помогла конфигурация электрогриля, в которой верхняя крышка не откидывается в сторону, а поднимается вверх. Горизонтальное расположение гарантирует равномерное давление на содержимое гриля, а значит, и равномерное приготовление.

Чем покрыты панели? Важно, чтобы они были обработаны антипригарным материалом. Каким он должен быть, сколько прослужит — вопросы открытые. Все зависит от ухода за поверхностью. Антипригарное покрытие боится жестких губок, металлических лопаток и резких перепадов температур. Если использовать деревянную лопатку и дать возможность панели хорошо остыть перед мойкой, покрытие прослужит долго.

Особенности управления

Оно может быть механическим и электронным. Первое — примитивное: пользователь включает прибор, закладывает внутрь продукты, ждет рекомендованное время, отключает прибор. Все просто и понятно, однако важно четко контролировать процесс. А понимание, как долго готовить идеальный стейк, придет после пары-тройки неудачных попыток.

Большую часть современных электрогрилей оснащают электронным управлением. Здесь пользователь уже может задать прибору параметры работы: температуру, время. Гриль отключится сам после завершения программы.

Модели среднего и высшего ценового сегментов комплектуются «умными» функциями. Прибор сам подбирает время приготовления и оптимальную температуру в зависимости от толщины куска и вида мяса. И если эта функция настроена корректно, она очень удобна, так как сводит действия пользователя к минимуму при лучшем результате.

Особенности ухода

В процессе использования электрогриль неизменно пачкается. И чем проще его конструкция, тем легче будет ухаживать за ним. Идеальный прибор оснащен съемными жарочными панелями, легко доступной емкостью для сбора жира, абсолютно гладкой панелью управления, которую достаточно протереть влажной губкой, чтобы стереть загрязнения.

Факт. Чем больше выступающих кнопочек, рычажков, щелей и прочих «укромных» мест на корпусе, тем сложнее будет поддерживать электрогриль в чистоте.

Рейтинг электрических грилей

Чтобы вам было проще выбрать электрогриль для дома, мы сделали подборку моделей, заслуживших максимум положительных отзывов пользователей и экспертов.

Tefal GC205012

Недорогая и популярная модель для домашнего пользования. Гриль электрический Тефаль с механическим управлением не предлагает ничего лишнего. Поверхности достаточно большие, нагреваются быстро, жарят быстро. Раскрываются на 180 градусов, предусматривают три температурных режима. Для отвода сока есть желобок, под который придется поставить емкость. При хранении занимает немного места, так как его можно сложить и поставить вертикально в «укромный уголок».

По мнению пользователей, главные плюсы модели: доступность, компактность, качественное антипригарное покрытие и съемные панели, которые удобно мыть. Но поддон для сбора жира не помешал бы, как и кнопка включения. Кроме того, при долгой работе и периодической закладке холодных продуктов заметны «провалы» температуры.

Средняя цена — 7799 рублей.

GFGrill GF-060

Еще одна недорогая модель, которая пользуется заслуженной популярностью пользователей. Гриль электрический GFGrill сочетает и высокую мощность в 2000 Вт, и большую рабочую поверхность для приготовления блюд на четверых. Верхняя крышка «подстраивается» под толщину продуктов и обеспечивает равномерную прожарку. Есть поддон для сбора жира, а после использования компактно складывается и занимает немного места.

Из недостатков пользователи отмечают несъемные жарочные панели, мыть которые приходится прямо на устройстве. Шнур коротковат, из-за чего ставить электрогриль нужно буквально рядом с розеткой, а качество антипригарного покрытия вызывает вопросы. Но цена устройства компенсирует его недостатки в глазах многих покупателей.

Средняя цена — 3745 рублей.

Tefal GC306012

Еще одна модель от Tefal, которая обладает высокой мощностью, простым управлением, позволяет выставлять необходимую температуру, качественно и равномерно нагревает продукты, обеспечивая их быстрое приготовление. Поверхности съемные, но мыть их нужно руками, так как тефлоновое покрытие может быть повреждено в посудомоечной машине.

Из преимуществ пользователи отмечают быстрый нагрев за пять-шесть минут, компактность, возможность выбора одного из трех режимов, достойное качество сборки. Недостаток — отсутствие таймера, из-за чего приходится вычислять время приготовления методом «проб и ошибок».

Средняя цена — 8999 рублей.

Kitfort КТ-1603

Модель среднего ценового сегмента привлекает набором отличных характеристик. Гриль электрический Kitfort обладает достойной мощностью, может готовить на одной или сразу двух поверхностях, если «распахнуть» его целиком. Умеет поддерживать крышку приоткрытой, что позволяет готовить в нем колбаски и даже жарить котлеты. Поверхности съемные, благодаря чему их удобно мыть. Есть регулятор температуры и таймер, который отключает прибор по завершении времени, заданного пользователем.

По отзывам пользователей, модель привлекательна соотношением цены и качества, отлично справляется с возложенными на нее задачами. Жарит быстро, проста в уходе. Из недостатков отмечают нагрев верхнего стекла во время работы, неприятный запах пластика, который постепенно выветривается, и невозможность найти в продаже съемные панели на замену стандартных.

Средняя цена — 8290 рублей.

Redmond RGM-M805

У производителя Redmond есть целая серия электрогрилей, представленная под названием SteakMaster. Ее особенность — наличие автоматических режимов приготовления, когда устройство выбирает время и температуру по толщине и типу продукта. Таких режимов гриль электрический Redmond предлагает семь — не только для мяса, но также овощей, рыбы, колбасок. Удобен в использовании, так как обладает повышенной мощностью и быстро нагревается. Оснащен электронным управлением и симпатичной сенсорной, абсолютно гладкой лицевой панелью.

Среди преимуществ пользователи выделяют удобное открывание, возможность использовать сразу две жарочные поверхности и их простую очистку благодаря съемной конфигурации. Среди недостатков отмечают неточность автоматических программ, которые периодически приходится корректировать вручную, а также короткий шнур и высокую стоимость сменных панелей.

Средняя цена — 11 045 рублей.

Bosch TFB3323V

Компания Bosch представляет модель в доступном ценовом сегменте. В ней есть все необходимое: достаточная мощность, съемные панели, контроль температуры и поддон для сбора жира. Гриль электрический Bosch оснащен механическим управлением, обладает компактными размерами для хранения на небольшой кухне.

Пользователи считают, что при доступной стоимости модель вполне справляется с возложенными на нее задачами. Нагревается быстро, моется легко, продукты на поверхностях не подгорают, а готовить можно на одной или сразу на двух. Из недостатков отмечают растекание сока и жира — не только в специальный лоток, но и в места нагрева, а также недостаточное качество антипригарного покрытия.

Средняя цена — 6047 рублей.

Zigmund & Shtain ZEG-925

Модель, которую пользователи называют «рабочей лошадкой». Ничего лишнего, но и функциональность на достойном уровне. Гриль электрический Zigmund Shtain мощнее конкурентов, его мощность — 2300 Вт, что позволяет ему почти мгновенно нагревать панели и гарантировать быструю и качественную прожарку продуктов. Оснащен механическим управлением, системой защиты от перегрева и регулировкой температуры. Раскладывается целиком, специальная ручка позволяет контролировать открытие во время работы.

По отзывам, недорогой и хорошо жарит стейки. Поверхность легко отмывается от жира, мощность — очень высокая, а вместимость — большая. Среди недостатков — низкое качество пластика на лицевой поверхности, возможность эксплуатации не дольше 30 минут, иначе устройство перегревается. Крышка нагревается меньше, чем основание, это нужно учитывать при раздельном использовании поверхностей.

Средняя цена — 9990 рублей.

De’longhi Multigrill CGH 1030D

В премиальном сегменте лидирует гриль электрический Delonghi. Это стильный компактный прибор с элегантной сенсорной панелью управления и аккуратным дисплеем, с помощью которого пользователь может контролировать время приготовления, задавать режим, выбирать температуру. Модель позволяет устанавливать температуру для каждой из жарочных поверхностей, что удобно при приготовлении бутербродов, блюд с сыром. Быстро нагревается, предлагает семь режимов для разных продуктов, обладает большой полезной площадью.

Пластины съемные, а в комплекте их несколько: плоские, с рифлением и предназначенные для приготовления вафель. Это одно из преимуществ модели, по мнению пользователей, наряду со стальным корпусом. Из недостатков отмечают короткий шнур и серьезный вес, из-за чего женщине сложно переносить его с места на место.

Средняя цена — 23 990 рублей.