Зеленский назвал единственный государственный язык на Украине

Киев, 9 марта. Вопрос языка на Украине не актуален. Об этом заявил глава страны Владимир Зеленский.

Единственный государственный язык — это украинский, уточнил Зеленский. Те, кто поднимает этот вопрос, пытаются расколоть общество, убежден президент. Так Владимир Зеленский отреагировал на попытки депутатов фракции «Слуга народа» изменить закон о государственном языке.

«Я считаю, что вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен», — отметил Зеленский.

Вопрос использования языка особенно остро стоит в западной части Украины. Львовские музыканты решили исполнить несколько композиций на русском языке, за что их избили националисты. О произошедшем рассказала украинская журналистка Олеся Медведева.