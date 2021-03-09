Космонавт Терешкова сделала прививку от коронавируса

Москва, 9 марта. Первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова прошла вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

Антитела к COVID-19 уже появились в организме 84-летней россиянки, следует из сообщения. Многие депутаты Госдумы уже сделали прививку от заболевания, обратил особое внимание Володин. Мероприятие в РФ носит сугубо добровольный характер, уточнил он.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в начале 2021 года. Медики используют для процедуры препарат отечественного производства «Спутник V». Прививку от заболевания может сделать любой желающий без медицинских противопоказаний.