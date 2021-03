Миротворцы ООН не предотвратили ни один конфликт в Ливане за 40 лет

После начала арабо-израильского конфликта в 1948 году ООН запустила сразу несколько миротворческих миссий на Ближнем Востоке. В их задачи входило как наблюдение за прекращением огня, так и контроль за разведением сторон.

Ливан стал одной из стран, где во второй половине прошлого века появились «голубые каски». За долгие годы они стали свидетелями многих событий в стране, но ни разу не сыграли в них значимой роли. Персонал страдал от атак противостоящих стран и группировок, но каждый раз оставался наблюдателем и не предпринимал активных действий.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает об истории миротворцев ООН в Ливане и о том, почему миссия продолжает существование даже несмотря на низкую эффективность.

Все началось с войны

В 1976 году начался гражданский конфликт в Ливане. Одной из его причин стало создание «Организацией освобождения Палестины» (ООП) собственного «государства в государстве» на юге страны. Палестинцы не только терроризировали местное население, но и создали в контролируемых районах свои базы и лагеря подготовки боевиков. Захваченный регион ООП использовало в качестве плацдарма для атак Израиля.

Первоначально группировка вела артиллерийские обстрелы израильской территории, но через некоторое время она перешла к трансграничным рейдам и терактам. В мае 1974 года – ещё до гражданской войны – палестинцы проникли в город Маалот-Таршиха: они убили четырёх мирных жителей и взяли 29 человек в заложники. Но самым крупным подобным нападением стал теракт на Прибрежном шоссе 11 марта 1978 года: тогда 11 боевиков ООП убили 39 израильтян, в том числе – 13 детей.

В ответ в Тель-Авиве приняли решение провести операцию «Литани» по зачистки юга Ливана от палестинской группировки. Она продолжалась с 14 по 21 марта 1978 года: в ходе неё израильские войска заняли приграничные ливанские территории на глубину до 30 км до реки Литани. Позже под давлением иностранных государств Израиль согласился вывести подразделения Армии обороны Израиля (АОИ) из Ливана. Контроль над занятыми территориями он передал возглавляемой христианами-маронитами марионеточной «Армии южного Ливана» (АЮЛ).

Наблюдать за уходом АОИ должны были Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), созданные резолюцией №426 от 19 марта 1978 года. 22 марта в стране появились первые части контингента: именно с этой даты идёт отсчёт история миротворцев ООН в стране. ЮНИФИЛ сформировали из подразделений нескольких миссий, мандат которых распространялся на Ближний Восток и арабо-израильское урегулирование. Среди них были Чрезвычайные вооружённые силы ООН, Зона сил ООН по соблюдению за разъединением (ЮНДОФ) и Организация по наблюдению за условиями перемирия (ЮНТСО).

Миссия невыполнима-1978

Кроме наблюдения за выводом израильских войск с ливанской территории миротворцы ООН также должны были выполнять другие задачи. На плечи контингента ложилась обязанность восстановления мира и порядка, а также оказание помощи ливанскому правительству в возвращении власти на юге страны.

На деле «голубые каски» чисто физически не могли достигнуть этих целей. К 1978 году в Ливане уже раскрутился маховик гражданской войны со случаями массовых убийств гражданского населения. В январе 1976 года произошла резня в бейрутском районе Карантин, когда христианские ополченцы из партии «Ливанский фронт» казнили больше тысячи палестинцев и представителей других национальностей. В ответ боевики ООП убили несколько сотен христиан в прибрежном городе Дамур. Летом 1976 года в ходе сражения за лагерь Тель-Затаар члены «Ливанского фронта» устроили расправу над палестинскими беженцами, убив несколько тысяч человек.

Palestinians: Let’s not forget about the invasion of leb by their militias and the atrocities they committed against a country that offered them refuge. DAMOUR MASSACRE(1976)was committed by pali militias against Christian civilians. Disregard for sovereignty and human rights too pic.twitter.com/TtDhAXO5kM — tony ܛܘܢܝ✞???????? (@angryx_mastrees) May 4, 2019

В подобных условиях прекратить кровопролитие вводом миротворцев ООН в приграничные с Израилем районы страны было невозможно. Ливанское правительство не могло контролировать ситуацию даже в столичном Бейруте: по этой причине содействие ООН в возвращении власти на юге тоде выглядело нереалистичной задачей.

Ещё одной проблемой стала интернационализация гражданского конфликта, когда в 1976 году в Ливан вошла сирийская армия. Президент Сирии Хафез Асад преследовал только собственные интересы и не собирался считаться с мнением международных организаций. Восстановление мира и порядка в стране силами ООН было неосуществимо.

Даже на занятых территориях «голубые каски» не могли полностью предотвратить кровопролитие. И хотя к маю 1978 года их общая численность составляла 4.5 тысячи человек, это было недостаточно для выполнения поставленных задач.

В роли декорации

Практически сразу после ввода в Ливан миротворцы начали нести потери: 29 марта 1978 года подорвался на мине погиб военнослужащий из Швеции Карл-Оскар Йоханссон. 27 апреля 1981 боевики ООП провели рейд на наблюдательный пост ООН у деревни Дияр Нтар. Они застрелили ирландца Хью Дохерти и похитили ещё одного уроженца республики Кевина Джойса. Палестинцы вывезли пленника в лагерь под Тиром и казнили его через несколько недель. Другой инцидент произошёл 25 июня 1981 года с «голубыми касками» из Фиджи: тогда члены ООП остановили на своём блокпосту девять фиджийских солдат. Когда военнослужащие попытались уйти, боевики открыли по ним огонь в спину и убили двоих миротворцев.

Но персонал миссии ЮНИФИЛ страдали не только от рук палестинцев, но и находившейся в союзе с израильтянами «Армии южного Ливана». В апреле 1980 года произошли столкновения у деревни Ат-Тири между миротворцами и АЮЛ: погибли двое военнослужащих из Ирландии и Фиджи. Спустя несколько дней ополченцы из «Армии южного Ливана» перехватили автомобиль миссии ООН у границы с Израилем и пленили троих ирландцев. Одному из них удалось сбежать, но двое были казнены членом АЮЛ, брат которого погиб в недавнем бою под Ат-Тири. Перед судом он предстал только в 2015 году.

Этот инцидент продемонстрировал фундаментальные проблемы ЮНИФИЛ. Так, проезд миротворцев не был согласован ни с одной из сторон и вообще был лишён смысла: по словам выжившего в бою американского офицера Генри Кляйна, использование вертолета для передвижения было гораздо целесообразным. Фатальным оказалось и то, что из всей группы только у двух «голубых касок» было при себе личное оружие. В подобных обстоятельствах миссия не просто была не способна развести стороны, но и даже защитить собственный персонал.

Продолжайте наблюдение!

В 1978 году ООН поставила ЮНИФИЛ задачу контролировать выход частей АОИ из Ливана. Спустя четыре года «голубые каски» продолжали наблюдать, но уже обратный процесс – ввод огромных механизированных колонн израильской армии на ливанскую территорию.

Размещение в 1978 году миротворцев на юге страны не повлияло на прекращение обстрелов Израиля палестинцами. ООП продолжали ракетные удары, и устраивали рейды: например, с 10 по 20 июля 1981 года боевики выпустили 1970 реактивных снарядов и убили шестерых израильтян. Армия обороны Израиля в ответ бомбила инфраструктуру боевиков.

6 июня после продолжительных обстрелов израильская армия начала операцию «Мир Галилее». В Ливан вошли почти 100 тысяч военнослужащих, в течении недели взяв под контроль всю южную часть страны. Помимо боев с ООП, израильтяне вступали в столкновения с развёрнутыми на ливанской территории сирийскими частями. Впоследствии операция вошла в историю, как Первая ливанская война.

Что делал все это время персонал миссии ЮНИФИЛ? Просто наблюдал за очередной операцией Израиля. И хотя ранее в соответствии с резолюцией Совета Безопасности №501 контингент был увеличен до 7 тысячи человек, миротворцы физически не могли остановить идущие к Бейруту соединения АОИ. А вскоре все их наблюдательные посты и вовсе оказались в тылу наступающих израильских войск.

Вторжение Израиля снова продемонстрировало невозможность ООН предотвратить столкновения в Ливане и восстановить порядок на юге страны. Израильским генералам и не было никакого дела до миротворцев: колонны АОИ просто прошли мимо того, кто несколько лет должен был назад наблюдать за их выводом с ливанской территории. ЮНИФИЛ осталось молча смотреть на происходящее и иногда оказывать гуманитарную помощь населению.

Помеха для АЮЛ

В 1985 году Израиль вновь принял решение о выводе войск с большей части занятых районов Ливана. Подразделения АОИ остались лишь в «Зоне безопасности» к югу от реки Литани. Там они действовали вместе с марионеточной «Армией южного Ливана» и проводили контрпартизанские операции против местного подполья.

Положение миротворцев не изменилось: у них продолжались конфликты с АЮЛ, перед которыми «голубые каски» не обладали авторитетом. 7 июня 1985 года христианские ополченцы захватили 24 финских военнослужащих и французского полковника, угрожая казнить по одному заложнику каждый час. Их освободили неделю спустя только после переговоров с командующим «Армии южного Ливана» Антуаном Лахудом.

4 августа 1987 года бойцы АЮЛ обстреляли позицию «голубых касок» и ранили одного непальского солдата. После эвакуации пострадавшего ополченцы выпустили несколько очередей из станкового пулемета по госпиталю и убили одного военнослужащего.

Похожий инцидент произошёл 3 октября 1988 когда, когда ополченцы «Армии южного Ливана» нанесли артиллерийский удар по одной из деревень с расположенным там постом ООН. Один из миротворцев получил ранение, погибли трое местных женщин и один ребёнок.

Курировавшее АЮЛ израильское командование каждый раз осуждало подобные нападения и обещало расследовать каждый эпизод. Однако это не привело к прекращению атак ополченцев на ЮНИФИЛ, которые вместо предотвращения столкновений сами становились их жертвами.

Новая угроза

После окончания ливанской гражданской войны в 1990 году израильские войска остались на юге страны и продолжили поддержку АЮЛ. На этих территориях начало расти партизанское движение, за которым стояло шиитское движение «Амаль» и набирающая силу группировка «Хезболла». Как и в предыдущие годы, «голубым каскам» пришлось ощутить его на себе.

В феврале 1990 года «Хезболла» обстреляла блокпост АЮЛ из РПГ и минометов. Ополченцы открыли ответный огонь, но по ошибке ударили по объекту ЮНИФИЛ: двое непальских военнослужащих погибли, ещё шестеро получили ранения. Аналогичный эпизод произошёл в феврале 1993 года, когда в ходе перестрелки между «Армией южного Ливана» и членами «Хезболлы» был убит ещё один миротворец из Непала. 3 июня 1994 года шиитская группировка дважды за день напала на патруль ООН, убив одного и ранив троих солдат-фиджийцев.

Персонал ЮНИФИЛ нёс потери и от действий Армии обороны Израиля: в декабре 1993 года израильский танк принял трёх норвежских «голубых касок» за боевиков и выпустил по ним три снаряда. Тогда погиб военнослужащий, другой получил ранение. В ходе операции «Грозди гнева» в апреле 1996 года артиллерия АОИ ударила по лагерю ООН у деревни Кана, убив 106 мирных жителей и ранив четверых миротворцев из Фиджи.

Со временем в Тель-Авиве все чаще ставили под вопрос целесообразность нахождения израильских войск в Ливане, и к маю 2000 года полностью вывело их из страны. ЮНИФИЛ удовлетворенно констатировало факт выполнения Израилем положений резолюций №425 и 426, принятых в далеком 1978 году. Однако совершенно это не было заслугой миссии ООН.

Между молотом и наковальней

С уходом израильтян и возвращения юга Ливана под контроль местного правительства миротворцы, казалось бы, получили возможность исполнять свои прямые обязательства по разведению сторон. Контингент приступил к патрулированию границы, а также наблюдал за перемирием и оказывал гуманитарную помощь населению. Но и в этот раз в регионе не воцарился мир. Вместо ливанской армии освобождённые от Израиля и АЮЛ районы заняла шиитская группировка «Хезболла»: там она приступила к сооружению своей военной инфраструктуры прямо на глазах миротворцев ООН.

Israel reveals map of Hezbollah assets in #Lebanon (see below); UN ambassador Erdan submits map as part of demand by #Israel to boost UN forces on border, @YunaLeibzon reports. pic.twitter.com/RpZqXyorff — Israel Radar (@IsraelRadar_com) August 26, 2020

Через некоторое время на ливано-израильской границе возобновились перестрелки и обмен артиллерийскими ударами. Накал противостояния нарастал и достиг крайней точки в июле 2006 года: тогда в ответ на захват «Хезболлой» военнослужащих АОИ руководство Израиля начало новую военную операцию. Позже она стала известна, как Вторая ливанская война. За месяц ожесточенных боев и интенсивных бомбардировок израильтяне дошли до реки Литани, после чего заявили о выполнении поставленных задач и вывели свой контингент.

Миротворцы ООН вновь не смогли предотвратить очередной региональный конфликт. Их доля стала только тяжелее: если раньше они лишь молча наблюдали за боевыми действиями, то теперь они нередко становились мишенями для атак. Часто «Хезболла» намеренно вела обстрел израильских территорий с позиций в непосредственной близости от наблюдательных постов ООН в надежде, что израильтяне не будут наносить удары из-за опасений попасть по миротворцам. Но это не срабатывало: 25 июля от попадания бомбы в пост под Хиямом погибли четверо «голубых касок» из Австрии, Финляндии, Канады и Китая. За несколько дней до этого авиаударом под Тиром был убит член ЮНИФИЛ и его жена.

Сама «Хезболла» тоже не гнушалась атаковать миротворческий контингент. 23 июля группировка ранила итальянского наблюдателя, а 25 июля открыла огонь по колонне ООН. 6 августа выпущенная шиитской фракцией ракета попала в штаб ЮНИФИЛ и ранила троих китайских военнослужащих.

Во время войны «Голубые каски» вызывали и гнев местного населения: она часть обвиняло миротворцев в бездействии, а другая – просто видела в иностранцах пособников Израиля. 16 июля толпа забросала сотрудников ЮНИФИЛ камнями после гибели 20 мирных жителей от авиаудара израильских ВВС. Похожая ситуация повторилась 30 июля: после гибели 54 человек в ходе авианалета местные жители предприняли попытку штурма здания ООН в Бейруте.

После окончания войны «голубые каски» приняли участие в разминировании местности и восстановлении разрушенной ливанской инфраструктуры. Их численность была увеличена до 13 тысяч человек, а принятая резолюция №1701 позволила миротворцам задерживать представляющих угрозу членов «Хезболлы».

С 2006 года на границе Ливана и Израиля возникали только спорадические перестрелки. Однако здесь нет заслуги ЮНИФИЛ: сохраняющееся перемирие – лишь следствие негласного соглашения между израильтянами и «Хезболлой». По нему шиитская группировка не обстреливает территорию соседнего государства, а израильская армия не наносит удары по инфраструктуре фракции. Миротворцы ООН выполняют роль лишь молчаливых наблюдателей.

Ложка меда в бочке дёгтя

На фоне того, как раз за разом ЮНИФИЛ не может справиться задачами по предотвращению конфликтов, может возникнуть вопрос: а существует ли вообще что-то, в чем «голубые каски» преуспели в Ливане?

Такие моменты действительно есть. Например, миротворцы выступают в качестве связующего звена между властями Израиля и Ливана: обе страны формально находятся в состоянии войны с 1948 года и не связаны дипломатическими отношениями. Время от времени они вынуждены вести переговоры по самым разным вопросам – от обмена телами убитых и пленных до обсуждения демаркации границ.

Лучшей площадкой для таких встреч является база ООН в ливанской Накуре, играющая роль своеобразной нейтральной зоны. В частности, именно там проходили прошлогодние переговоры по морской границе и разделу нефтегазовых месторождений в Средиземном море.

ЮНИФИЛ также разминирует местность, доставляет гуманитарную помощь и даже занимается охраной культурного наследия. Впрочем, едва ли это большой успех на фоне других неудач миротворцев.

Безоблачное будущее

Сегодня численность контингента ООН в Ливане немного превышает 10 тысяч человек. Миротворцы по-прежнему не способны предотвратить региональный конфликт и не могут повлиять ни на одну из сторон. Израильские ВВС продолжают регулярно нарушать ливанское воздушное пространство и залетать вглубь страны. «Хезболла» роет тоннели на территорию соседнего государства и не собирается разрушать свою военную инфраструктуру в окрестностях наблюдательных постов ЮНИФИЛ. Почему же в этих условиях ООН до сих не свернула, казалось бы, бесполезную миссию? Ответ прост: одним она выгодна, другим – не мешает.

6 طائرات من نوع F-15. إسرائيلية معادية كانت تحلق في الأجواء اللبنانية لساعات .#عدوان_على_السيادة pic.twitter.com/td3GTGhtgb — علي شعيب ???????? 2️⃣ (@alishaib1970) January 25, 2021

За все время нахождения «голубых касок» в Ливане они фактически ни разу не препятствовали заинтересованным игрокам преследовать свои интересы. Миротворцы не пытались остановить израильское вторжение в 1982 и 2006 годах, как и не проводили кампанию против использования «Хезболлой» южных ливанских территорий. Обе стороны прекрасно осознают неспособность контингента прекратить столкновения и хоть как-то эффективно воздействовать на позицию Израиля или «Хезболлы». Для них ЮНИФИЛ – лишь декорация, которая не мешает и в некоторых ситуациях даже может быть использована в собственных интереса.

An EXCLUSIVE look inside a Hezbollah attack tunnel built to kill Israeli families: pic.twitter.com/mArzVNd5cg — Israel Defense Forces (@IDF) May 29, 2019

Однако присутствие «голубых касок» в Ливане выгодно самой ООН: этим она демонстрирует свою значимость и вовлеченность в международные процессы. Миротворческий контингент позволяет организации говорить о своей роли в арабо-израильском урегулировании и парировать выпады скептиков, указывающих на бесполезность ее деятельности на ливанской территории. На миссию в Ливане также выделяются деньги от государств-членов ООН: они пополняют бюджет организации и позволяют продолжать имитацию деятельности.

With 48 hours left to extend #UNIFIL's mandate, the US and Israel have demanded the #UNSC reform the peacekeeping force, giving it greater freedom of movement and access to areas that are suspected of harboring terrorist activity.https://t.co/Dsq5lk0p38 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 26, 2020

Косвенным доказательством является тот факт, что за 40 лет неэффективных мер никто всерьез не пытался прекратить мандат ЮНИФИЛ. Даже в Израиле хоть неоднократно и критиковали «голубых касок» за бездействие, но вместо их вывода лишь предлагали увеличить полномочия миротворцев. При этом в Тель-Авиве прекрасно понимают, что даже увеличение численности и возможностей подразделений ООН в Ливане не помешает ни «Хезболле», ни самим израильтянам преследовать свои цели.

Поэтому с высокой долей вероятностью мандат ЮНИФИЛ будет и дальше продляться, а миссия отметит 50-летний юбилей молчаливого наблюдения за ситуацией на ливанском юге.

In pace leones, in proelio cervi (лат. В мирное время — львы, в сражении — олени).