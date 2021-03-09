Выборный планирует доработать законопроект о фейках про рост цен

Москва, 9 марта. Депутат Государственной думы от «Единой России» Анатолий Выборный намерен тщательно проработать свой законопроект о наказании за фейки, провоцирующие рост цен на продукты.

Об этом парламентарий рассказал в комментарии РИА Новости. По словам депутата, он планирует внести документ в нижнюю палату парламента до конца текущего года при условии, если проект пройдет все согласования и получит положительные отзывы.

В нынешнем виде законопроект предполагает штрафы от 200 до 800 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет за распространение ложной информации об увеличении цен на продукты. По мнению Выборного, этим занимаются недобросовестные продавцы с целью искусственного повышения спроса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о введении постоянного мониторинга цен на потребительские товары и услуги. Правительство собирается закрепить за профильными ведомствами перечень наименований, стоимость которых необходимо будет регулярно отслеживать, а в случае возникновения предпосылок повышения цен — предлагать меры по их стабилизации.