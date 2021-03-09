Поезд насмерть сбил мужчину в Ульяновской области

Ульяновск, 9 марта. Пассажирский поезд сообщением Уфа — Санкт-Петербург наехал на пешехода, который пересекал ж/д пути. Мужчину не удалось спасти.

Трагедия произошла ночью недалеко от рабочего поселка Майна. По данным МВД, 26-летний местный житель переходил железнодорожные пути и не увидел приближающегося состава. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Машинист всячески пытался предотвратить столкновение, подав специальный гудок. Однако пешеход никак не отреагировал на сигнал. Тогда поезд начал экстренное торможение, но авария оказалась неминуема. Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Еще одно смертельное ДТП с участием поезда ранее произошло в Новой Москве. Там железнодорожный состав переехал двух человек, сообщал ФАН.