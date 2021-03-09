Почему США переживают кризис в военной авиации

Череда авиационных катастроф, как Национальной гвардии, так и Сил специальных операций США, за последнее время привела к потере четырех вертолетов типа Black Hawk и одиннадцати пилотов. Это, как отмечают наблюдатели, «сильно подпортило статистику безопасности» для данного типа летательных аппаратов.

Так, в декабре 2019 года крушение вертолета UH-60 Black Hawk в Миннесоте унесло жизни трех пилотов авиации Национальной гвардии штата. Выполнявшая тренировочный полет воздушная машина упала неподалеку от населенного пункта Сент-Клауд.

В августе 2020 года у побережья Калифорнии разбился MH-60 Black Hawk, принадлежащий 160-му авиационному полку Сил специальных операций. Катастрофа унесла жизни двух пилотов.

Начало 2021 года для авиации Национальной гвардии США было омрачено сразу двумя катастрофами, произошедшими с разрывом в пять недель.

В январе в штате Нью-Йорк, недалеко от Рочестера, упал медицинский вариант вертолета UH-60 Black Hawk, который пилотировался опытными летчиками, прошедшими Афганистан и Ирак. Погибли три человека.

А уже в феврале в штате Айдахо потерпел катастрофу еще один UH-60 Black Hawk, где также погибли трое членов экипажа. Представители Нацгвардии Айдахо отмечали, что поиски последнего вертолета были затруднены из-за снегопада и низкой облачности.

Американские авиационные эксперты считают, что причинами подобных происшествий в 86% случаев становится человеческий фактор — пилоты сами допускают ошибки, приводящие к катастрофе. И только в 14% речь может идти об отказе техники.

Предположительно, во всех четырех случаях падения авиатехники были вызваны ошибками пилотирования, хотя экипажи имели достаточно серьезный летный и боевой опыт, то есть в полной мере обладали навыками, необходимыми для выполнения безаварийного полета.

Однако специалисты, комментирующие в американской прессе данные происшествия, отрицают существование какой-то системной ошибки, которая «косит» ряды вертолетчиков. По их мнению, как минимум во всех четырех случаях экипажи вертолетов допускали разные ошибки, что не может говорить о системности, на которую должно обратить внимание авиационное командование.

Известно, что за период с 2013 конца 2020 года военная авиация США в небоевых ситуациях потеряла 186 летательных аппаратов, причем погибло 224 летчика. Об этом сообщается в докладе Национальной комиссии по безопасности военной авиации США.

В этом документе отмечается, что такие огромные потери в летном составе и материальной части происходят несмотря на то, что стоимость и интенсивность базовой подготовки квалифицированного летчика только растут.

К примеру, чтобы выпустить пилота «начальной готовности» для истребителя F-16, оборонный бюджет тратит порядка 5,6 млн долларов, пилота F-22 — почти 11 млн долларов. Для пилотов бомбардировочной авиации стоимость подготовки колеблется от 7,3 млн долларов: В-1В — до 9,7 млн долларов.

Исследования, проведенные Международным авиационным комитетом, показывают, что возраст летательного аппарата не оказывает существенного влияния на вероятность катастрофы. Таким образом, трудно связать участившиеся случаи авиационных происшествий с возрастом разбившихся самолетов и вертолетов. Что более удивительно: у разбившихся пилотов авиации Национальной гвардии США отмечен большой опыт в пилотировании. В частности, командир экипажа UH-60 Black Hawk, который потерпел катастрофу в штате Нью-Йорк, имел общий налет более пяти тысяч часов и являлся летчиком-испытателем.

Летом 2020 года в сирийской провинции Хасака совершил вынужденную посадку американский боевой вертолет AH-64 Apache, у которого, как утверждали американские источники, «внезапно выгорело все электронное оборудование». Пилотам лишь чудом удалось посадить неисправную машину прямо в поле, по счастливой случайности избежав катастрофы.

Тогда этот инцидент многие поспешили связать с действием средств радиоэлектронной борьбы, которые использует российская группировка для обороны своих авиационных баз в Сирии.

Ладно, объяснить падение Apache в Сирии получилось, а вот почему падают вертолеты на континентальной части США у нашего заокеанского партнера, ответить пока не получается.

Расследование инцидентов, видимо, еще не окончено, но что-то подсказывает: недалек тот час, когда Россия получит обвинение и во вмешательстве в управление американскими вертолетами. Разумеется, с вступлением в силу очередных санкций.