Сергей Морозов намерен в пятый раз баллотироваться на пост ульяновского главы

Ульяновск, 9 марта. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов намерен принять участие в выборах главы региона этой осенью.

Морозов возглавляет регион с 2005 года. В четвертый раз он занял кресло губернатора Ульяновской области в октябре 2016-го. Пять лет назад за Сергея Морозова отдали голоса 54,33% избирателей. При этом явка на выборах главы региона составила 52,29%.

«У меня есть хорошая команда, и у нас есть замечательная предвыборная программа «Ульяновская область — только вперед», — заявил Морозов в беседе с ТАСС.

Журналист и публицист Анатолий Вассерман заявил о планах баллотироваться в депутаты Госдумы. Об этом он рассказал в интервью для радиостанции «Говорит Москва». Анатолий Вассерман может пойти на выборы в качестве самовыдвиженца.