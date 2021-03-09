Президент РФ наградил медиков Красноярска за помощь в борьбе с COVID-19

Москва, 9 марта. Медики из Красноярского края были награждены орденом Пирогова за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

За «самоотверженность, проявленную во время исполнения долга» орден Пирогова получили 20 медиков. При этом 14 из них – из Красноярского края. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства РФ.

Одна из награжденных, Елизавета Бойцова, работает в так называемой красной зоне Красноярской краевой клинической больницы. Среди отмеченных государственной наградой оказались и медики Красноярской больницы №20, больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича, госпиталя для ветеранов войн, Лесосибирской, Ачинской и Северо-Енисейской межрайонных больниц, а также сотрудники Красноярского государственного медицинского университета.

В общей сложности награды президента получили около 200 медиков со всей страны. Часть из них награждена медалью Луки Крымского.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин также награждал российских медиков за их усилия в борьбе с распространением коронавируса. Отдельно глава государства отметил почетной грамотой восемь россиян «за большой вклад в возведение зданий инфекционного корпуса в поселении Вороновское Московской области».