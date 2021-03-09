МИД РФ отреагировал на решение США вернуться в иранскую ядерную сделку

Москва, 9 марта. Россия приветствует решение Вашингтона вернуться в иранскую ядерную сделку. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, теперь Россия считает возможной проработку синхронных поэтапных шагов США и Ирана по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Мы приветствуем решение администрации Джо Байдена вернуться в СВПД. Оно, правда, пока еще не реализовано, поскольку в самих США, как я понимаю, идет процесс осмысления того, каким образом это сделать», — отметил Лавров.

В начале марта стало известно, что Иран не намерен возвращаться к обсуждению ядерной сделки на прежних условиях. Как сообщал ФАН, иранское правительство отказывалось от диалога с Западом до момента, пока США не снимут санкции.

При этом тогда же в МИД РФ отметили, что на переговорах Тегерана и Вашингтона сказался авиаудар США по Сирии.