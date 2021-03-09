Премьер Эстонии предложила не ограничивать образование на русском языке

Таллин, 9 марта. Власти Эстонии не должны ограничивать образование в республике на русском языке. Об этом сообщила эстонский премьер-министр Кая Каллас.

По ее словам, несколько лет назад 80% граждан высказались за изучение эстонского языка начиная с детского сада. Это означает, что сейчас нет острой необходимости ограничивать русскоязычное образование. Однако на базе всех школьных учреждений необходимо сформировать условия для качественного обучения на государственном языке Эстонии.

«Как для детей, для которых эстонский язык является родным, так и для детей с другим родным языком», — считает глава правительства.

Федеральное агентство новостей сообщало, что эстонская разведка набирает сотрудников со знанием русского языка.