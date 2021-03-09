Сын Собчак умилил поклонников поздравлением матери с 8 Марта

Москва, 9 марта. Популярная ведущая Ксения Собчак получила от четырехлетнего сына Платона трогательное поздравление с Международным женским днем. Запись она показала на своей странице в Instagram.

Платон пришел в комнату к звездной матери и зачитал ей стихотворение, в котором признался в любви к родительнице. В руках наследник держал букет цветов и открытки с цветами, сделанные своими руками.

«Вот так начался очень счастливый день», — подписала 39-летняя звезда видеозапись.

Поклонники пришли в восторг от нежного поздравления сына Собчак и актера Максима Виторгана.

«Мне кажется, нет счастливей момента, чем этот!»; «Господи, какая милота! Вот оно, счастье!»; «Какой чудесный ребенок!»; «Ну какой прекрасный маленький джентльмен», — умилились интернет-пользователи в комментариях под записью.

Платон — единственный ребенок Ксении Собчак. Он родился в браке журналистки с Максимом Виторганом. Супруги были вместе почти шесть лет. Они развелись в начале 2019 года, а осенью того же года ведущая вышла замуж за художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.