Лидер ЛДПР критично отнесся к выбору песни на Евровидение — 2021

Москва, 9 марта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике выбор песни и исполнителя от России на международный конкурс «Евровидение — 2021».

Россию на Евровидение будет представлять певица Manizha с песней Russian woman. Жириновский утверждает, что такая песня «не нужна».

«Не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России», — сказал политик.

Главу партии возмутили слова песни. Больше всего он не доволен фразами «Сын без отца, дочь без отца...». Лидер ЛДПР посчитал, что текст песни должен радовать людей и создавать хорошее настроение.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало, что Владимир Жириновский организовал бал в честь Международного женского дня.