Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов перенес многочасовую операцию

Москва, 9 марта. Артист эстрады Александр Морозов перенес многочасовую операцию, во время которой хирурги удалили лишнюю кожу с низа живота. Вмешательство потребовалось после резкого похудения.

Звезда «Кривого зеркала» Морозов долгое время страдал от лишнего веса. Поразмыслив, артист решился на гастрошунтирование и операцию по сужению соустья желудка.

В итоге в районе живота артиста образовалась лишняя кожа. Удаляли ее врачи на протяжении семи часов.

«Мне очень больно, — прокомментировал артист. — Думаю, мне предстоит еще одна операция».

По словам Морозова, его рацион со времен первой операции практически не поменялся. Он однако стал равнодушным к сладкому и принялся за витамины, поскольку большая часть поступаемой пищи сама собой не усваивается, сообщает StarHit.

Как передает «Вечерняя Москва», благодаря хирургическим вмешательствам Морозов со 140 килограммов похудел до отметки в 95 килограммов.

«Дискомфорта нет, голодных глаз нет, если только на женщин», — пошутил он про свое состояние.

На преображение решился не только Морозов, но и певица Слава. Артистка призналась, что не может побороть желание вкусно поесть, поэтому заключила пари с помощником на 300 тысяч рублей. Выигрыш она собирается прогулять в ресторане.