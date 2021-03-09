Умершая от рака Татьяна Полякова не успела дописать последний детектив

Москва, 9 марта. Менеджер скончавшейся из-за онкологического заболевания писательницы Татьяны Поляковой Валерия Сергеева рассказала о ее последней работе.

Сергеева пояснила, что судьбу рукописи решит издательство, с которым сотрудничала Полякова до своей смерти. Автор в конце января 2021 года выложила в аккаунте в соцсети Instagram видеоролик с текстом. Новая книга должна была стать продолжением серии «Я и Владан Марич».

Писательница умерла во Владимире на 62-м году жизни, сообщал ФАН. Прощание с ней состоится в Свято-Успенском Княгинином монастыре 10 марта, куда приедет сын женщины вместе с семьей из Санкт-Петербурга.