Футуролог Кузнецов спрогнозировал доминирование роботов в войнах будущего

Москва, 9 марта. Вооруженные конфликты будущего превратятся в своеобразную гонку робототехники, считает футуролог Евгений Кузнецов.

Военные роботы ранее были доступны лишь самым богатым и успешным государствам, вроде Соединенных Штатов, отметил руководитель представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов в беседе с РИА Новости. Однако на текущий момент ситуация сильно изменилась, и, к примеру, беспилотные летательные аппараты массово производятся в Турции и Израиле, подчеркнул эксперт. По его мнению, в ближайшем будущем в армиях многих стран начнут появляться морские и сухопутные беспилотники.

«Война превращается в соревнование экономик: кто больше и лучше собрал роботов, тот успешнее решает задачи на поле боя», — считает футуролог.

Автономные машины разрушат привычный уклад жизни человечества, сложившийся за многие века, уверен специалист. Если раньше государство воспринималось, как общность людей — рабочих рук и потенциальных военнослужащих, количество которых определяло успешность страны, то в будущем роботы будут заменять представителей Homo sapiens, как на работе, так и на войне, сказал Кузнецов. Тем не менее человек еще не готов полностью к тому, что силу государства будут представлять не люди, а машины, уточнил он.

Ранее источник в российском военно-промышленном комплексе заявил, что огневые возможности новейшего отечественного разведывательно-ударного БПЛА «Альтиус» будут впервые проверены на полигоне этим летом, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.