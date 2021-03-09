Депутат Резник задержан во время обыска в квартире в Петербурге

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник задержан во время обыска в одной из квартир по набережной канала Грибоедова. По предварительным данным, в квартире действовала нарколаборатория.

Как стало известно ФАН, Резника задержали во время наркорейда, который был проведен в Адмиралтейском районе города. В квартире наркоторговцев, расположенной по адресу Набережная канала Грибоедова, 144, был задержан хозяин квартиры, а также покупатель наркотических веществ. По предварительным данным, именно Резник оказался покупателем.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

В мае 2019 года появилась информация о том, что Резник употребляет наркотические средства.

Ранее ФАН узнал подробности тайной встречи депутатов петербургского ЗакСа Максима Резника и Бориса Вишневского в генконсульстве Финляндии с министром иностранных дел наших северных соседей Пеккой Хаависто.