Сорвавшийся с 80-метровой скалы альпинист погиб в Крыму

Ялта, 9 марта. Группа альпинистов проходила маршрут на горном массиве «Малый Кильсе — Бурун» п. Форос, когда ее лидер сорвался со связки с высоты около 80 метров и полетел вниз.

Сообщение с просьбой о помощи поступило в диспетчерскую службу МЧС России по Республике Крым. К месту трагедии незамедлительно выехала дежурная смена сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». По прибытии специалисты нашли у подножия горы тело пострадавшего, которое удалось извлечь только с помощью специального альпинистского снаряжения. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Спасатели эвакуировали остальных членов группы в составе четырех человек с отвесной скалы и отвезли в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась.