Политолог Дзермант раскрыл цели создания псевдорасследования о «дворце Лукашенко»

Минск, 9 марта. Авторы Telegram-канала NEXTA получили заказ на создание «расследования» о белорусском президенте Александре Лукашенко, заявил минский политолог Алексей Дзермант.

Недавно в Сети появилось «расследование» под названием «Лукашенко. Золотое дно». В нем рассказывается о резиденциях белорусского лидера. В первые часы после публикации ролик набрал более миллиона просмотров.

Эксперты уже провели аналогию между материалом NEXTA и псевдорасследованием осужденного блогера Алексея Навального про «дворец» российского президента Владимира Путина.

Политолог из Белоруссии Алексей Дзермант сообщил, что фильм про «дворцы Лукашенко» является жалкой пародией на «расследование» Навального и польской подделкой.



«Видно, что из центра пришла одна и та же методичка — в докладе корпорации Рэнд (они там темники разрабатывают) как раз и было о том, что нужно всячески обличать власти недружественных стран, спекулируя на чувстве справедливости. Только у поляков получилось уж совсем слабо», — считает специалист.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Лукашенко опроверг сообщение о передаче власти родственникам. Глава государства считает, что никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут претендовать на президентскую должность.