Володин заявил, что 35% депутатов Госдумы переболели коронавирусом

Москва, 9 марта. Около 35% российских депутатов перенесли COVID-19, заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Еще 22% парламентариев привились от коронавируса. Прохождение вакцинации от COVID-19 не дает право не соблюдать меры безопасности, призванные предотвратить распространение опасной инфекции, заявил Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Один из депутатов Госдумы Геннадий Онищенко привился препаратом центра им. Чумакова «КовиВак». По его мнению, это вакцина дает более естественный иммунитет. Как и в случае со «Спутником V», человеку вводят две дозы препарата через определенный промежуток времени.