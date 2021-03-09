Выигравший миллион кузбасский пенсионер хочет построить футбольное поле для детей

Кемерово, 9 марта. Пенсионер из Кузбасса в прошлом году выиграл крупное вознаграждение в программе «Миллион на мечту» на канале ТВ-3. На эти деньги он хочет построить детям футбольное поле.

Житель поселка Инской стал известен после того, как начал собственноручно мастерить ледовые горки. Затем он принял участие в телешоу и стал одним из победителей, которым полагается миллион рублей. Вначале пенсионер заявлял, что на выигрыш хочет оборудовать для детей крытый каток, но позже его планы изменились.

«Теперь в планах построить футбольное поле с качественным покрытием. Оно будет более востребовано, чем каток, и не менее полезно для ребятишек», — рассказал «Сибдепо» победитель программы «Миллион на мечту».

Сейчас мужчина обсуждает с местными властями возможность строительства нового футбольного поля в городе Белово. Несмотря на то, что выигранной суммы не хватит на воплощение мечты, пенсионер не отступается от цели и намерен искать спонсоров.

Возведение крытого футбольного манежа стартовало рядом со стадионом «Самара Арена». Высота нового спортивного сооружения составит 18 метров, а основная площадь — 15 тыс. квадратных метров.