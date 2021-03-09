Внук Примакова рассказал, чем закончится для Киева блицкриг в Донбассе

Москва, 9 марта. Масштабная наступательная операция ВСУ в Донбассе обернется полным разгромом украинской армии. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, Москва ответит на попытку Киева захватить Донбасс. При этом Киев потеряет военную инфраструктуру, в том числе и вне района непосредственных боевых действий.

«Если Киеву не очень жаль потерять своих солдат в новых «котлах», вероятно, что Киев на это и рассчитывает, надеясь вызвать реакцию Вашингтона, то потерять, например, узлы связи, аэродромы, электростанции, мосты, железнодорожные развязки, крупные промышленные предприятия, производящие военную продукцию, киевскому режиму будет очень больно», — пояснил Примаков.

Стоит отметить, что 4 марта подразделения ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по северным окраинам Донецка. В ходе обстрела украинские силовики использовали реактивные системы залпового огня «Град-П». Позднее власти ДНР призвали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать последствия обстрелов ВСУ. При этом управление Народной милиции ДНР разрешило силам республики вести упреждающий огонь для подавления и уничтожения огневых точек украинской армии, передает RT.