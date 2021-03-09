Белорусские аналитики рассуждают о возможном преемнике Лукашенко

Минск, 9 марта. Вопрос о том, кто станет возможным преемником президента Белоруссии Александра Лукашенко давно поднимается экспертным сообществом.

Авторы и аналитики Telegram-канала «Минская Семибоярщина» опубликовали статью, в котором рассказывают о фактах и предположениях по данному вопросу. Так, эксперты вполне однозначно утверждают, что в Белоруссию пришла «минская весна», и что сам Лукашенко давно уже «сбитый летчик». Однако у бывшего кандидата на пост главы республики Светланы Тихановской очень маленькие шансы стать президентом. Дело в том, что она находится за пределами территории страны слишком большой срок — уже более 180 дней.

«Ни США, ни Евросоюз, ни тем более Россия с данным общепринятым постулатом спорить просто не захотят и не станут. Не то время», — рассказывают авторы канала о ситуации, в которой оказалась Тихановская, отправившись за рубеж.

Эксперты стали рассуждать о других кандидатах, и речь зашла про банкира и политического деятеля Виктора Бабарико и координатора его штаба Марию Колесникову. Аналитики признали, что у этих двух персон больше шансов занять пост президента Белоруссии, чем у их конкурентов.

Белоруссию захлестнула волна протестов в 2020 году, однако настоящая революция не случилась, и действующее правительство сохранило свое влияние и авторитет. Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало, почему цветные революции перестали работать.