Прощание с писательницей Поляковой пройдет во Владимире 10 марта

Владимир, 9 марта. Автор более 90 детективных романов, известная в России писательница Татьяна Полякова будет похоронена в городе Владимир. Церемония прощания с ней пройдет 10 марта в 10 утра.

Отметим, что в этом городе живет ее мама, покоится отец. Сын и его семья приедут из Петербурга, чтобы проститься с матерью, сообщил источник ФАН.

Поляковой был 61 год. Несколько лет она страдала от онкологического заболевания. Свое первое детективное произведение Полякова написала в 1997 году. Литературное мастерство позволило ей войти в пятерку самых издаваемых в России авторов. Ее детективы разошлись общим тиражом в 42 миллиона книг.