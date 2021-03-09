Кристина Асмус провела счастливые выходные с дочкой и Харламовым

Москва, 9 марта. Актриса театра и кино Кристина Асмус провела праздничные выходные в компании бывшего мужа, юмориста Гарика Харламова. Вместе с ними была их дочь Анастасия.

В мартовские выходные бывшие супруги вместе с наследницей повеселились в одном из столичных развлекательных центров. Асмус представила поклонникам видеоотчет отдыха на своей странице в социальной сети Instagram.

Кристина прыгала через кубики, потом играла с дочерью в догонялки с дочкой. Веселился с наследницей и Харламов. Бывшие супруги выглядят очень счастливыми, как будто развода и не было. Видимо, бывшим влюбленным удалось сохранить теплые отношения.

Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году. В браке у супругов родилась дочь, которую назвали Анастасией. Летом 2020 года звездная чета ошарашила поклонников, сообщив о разводе.

Супруги, несмотря на расставание, явно пытаются поддерживать теплые отношения. Они говорили, что хотят, чтобы дочь чувствовали теплоту и заботу от обоих родителей.

Сейчас бракоразводный процесс переживает известный блогер Ида Галич. Знаменитость призналась, что ее моральное состояние от расставания угнетающее, но она пытается справляться с этим.