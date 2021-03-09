Познер высказался о творчестве Земфиры и сравнил ее с Высоцким

Москва, 9 марта. Телеведущий Владимир Познер высказался о новом альбоме певицы Земфиры и сравнил ее с покойными бардом Владимиром Высоцким, а также писателем-сатириком Михаилом Жванецким.

Познер подчеркнул, что Земфира, на его взгляд, является выдающейся фигурой в своем жанре. Но певица при этом «обращена к определенной публике», и в этом ее главное отличие от Высоцкого и Жванецкого, считает он.

«Если сравнить ее с Высоцким, то Высоцкий был обращен ко всем вне зависимости от образования, от уровня, от социального положения, это очень редко бывает, но он обращен ко всем», — объяснил журналист.

Телеведущий, говоря о творчестве Земфиры, затронул и новый сборник под названием «Бордерлайн», который увидел свет в конце февраля. Он стал первым за восемь лет альбомом исполнительницы. Познер уточнил, что пока послушал только одну композицию, и предсказал сборнику популярность в пределах весьма ограниченной аудитории.

«Это довольно большая аудитория, но не безграничная», — заключил он в интервью для YouTube-канала «И грянул Грэм».

Новый альбом Земфиры Федеральное агентство новостей ранее обсудило с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Он посоветовал прослушать сборник не раз и не два, прежде чем критиковать композиции.