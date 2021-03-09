Украинцы не доверяют «вакцине для бедных» Covishield, поэтому их ждет третий локдаун

На Украине началась третья волна пандемии коронавируса. Из-за этого кабмин намерен ввести очередной локдаун. Это вызывает ярость у большинства граждан. Они заявляют — чтобы эффективно бороться с пандемией, надо развивать здравоохранение и вовремя закупать эффективные вакцины, а не обрекать население на новый виток нищеты, передает корреспондент ФАН из Киева.

Эпидемиологическая ситуация на Украине близка к катастрофической. За последние сутки выявлено 9144 случаев заболевания, больше всего в Киеве (682), Житомирской (749), Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях. Таковы печальные результаты той стратегии борьбы режима Владимира Зеленского с эпидемией, которую в последние месяцы использовали украинские власти. Разумеется — включая категорический отказ Киева от российской вакцины «Спутник V».

Общую ситуацию в стране усугубляют низкие темпы вакцинации. Так происходит не только из-за мизерного количества доз вакцины, имеющегося в распоряжении Киева. Большинство украинцев откровенно не доверяют прививкам, особенно — завезенной в страну индийской вакцине Covishield (которую называют «уколом для бедных», «вакциной для бедных»).

На этом фоне кабмин Украины предупредил: в стране началась третья волна пандемии коронавируса, вскоре украинцев может ждать очередной, уже третий по счету, жесткий локдаун. Так произойдет, если более 65% специализированных коек по стране будут заполнены больными COVID-19.

Это объявление вызвало весьма жесткую реакцию граждан. Весь последний год страна с недоумением наблюдала за ужимками и прыжками власти. Напомним, сначала власти на два месяца ввели в стране полный локдаун при показателе 200-300 заболевших в сутки. Долго не могли обеспечить людям доступность медицинских масок и антисептиков. Когда локдаун в мае 2020-го отменили, выяснилось, что никакой эпидемии на Украине нет и в помине, зато за время простоя экономики миллионы граждан остались без работы и обнищали до нитки.

Поэтому, когда осенью в стране началась настоящая эпидемия, режим Зеленского предпочитал до последнего ее не замечать, чтобы не ввергать экономику в новый коллапс. С тенденцией постоянного роста числа заболевших Киев боролся очень просто — по указке сверху Минздрав Украины в какой-то момент резко снижал количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус. Как следствие — число новых зараженных резко падало. Власти рапортовали, что «коронавирус вновь отступил». Впрочем, даже эти ухищрения не помогли Киеву избежать введения второго локдауна с 3 по 27 января.

Сегодня пандемия на Западе Украины разгулялась с такой силой, что ее уже невозможно прикрыть ни статистическими играми, ни благостными заверениями. Наиболее критическая ситуация — в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской и Тернопольской областях. Там под завязку забиты больницы, развернуты мобильные госпитали для больных коронавирусом, но мест на всех все равно не хватает.

По поводу третьего локдауна пользователи соцсетей пишут возмущенные комментарии.

«Хватит врать украинцам и выдумывать всякую ересь! Никакой реальной пандемии в стране нет, вы выдумываете, потому что вам выгодно щемить тех бедных граждан, которые и так едва выживают!» — написала пользователь под ником «Берегиня».

«Я не поддерживаю никакой третий локдаун! У нас и так завышенные цены на продукты питания и заоблачные тарифы ЖКХ! Если вновь оставить людей без работы, где им потом взять средства на то, чтобы выжить?! Ведь от властей ждать хоть какой-то помощи бесполезно!» — заявил Н. Забужко.

«Наверное, с такими мерами борьбы против ковида мы еще три года будем в маске ходить. А куда, интересно, подевались остальные болезни?» — вопрошает киевлянка Вера Дробот.

«Третий локдаун — это настоящее издевательство над людьми! Да, начался обычный весенний сезон воздушно-капельных заболеваний, и коронавирус тут ни при чем! Мы не знаем, ради чего наши власти так унижают свой народ!» — заявил пользователь Nejdannyi.

Часть украинских интернет-пользователей горько шутит, что таким образом правительство решило поднять уровень вакцинирования в стране.

«Если президент поставил премьеру [Денису] Шмыгалю задачу активизировать вакцинацию украинцев, то он блестяще справился: заявил, что скоро локдаун, вакцина не помогает и вообще — надо готовиться к пятой волне пандемии», — считает киевлянин А. Зубченко.

«Когда увидела цифру в 10 тысяч заболевших за сутки, то сразу подумала, что нас таким образом загоняют вакцинироваться. Третий локдаун, к которому [министр здравоохранения страны Максим] Степанов уже якобы «готов», хорошо в эту тему укладывается», — отметила О. Гейко.

Эксперт «Украинской фабрики мысли» Юрий Гаврилечко заявил на брифинге в Киеве, что в стране нет никаких коронавирусных волн, а за карантинные мероприятия на Украине некому нести ответственность.

«По большому счету, на Украине еще даже не было первой волны коронавируса, поэтому трудно сказать, о какой «третьей волне» говорит премьер Шмыгаль. С начала эпидемии прошел почти год, а у нас в стране так и не восстановили работу санэпидемслужбы. Поэтому точно сказать, что именно происходит у нас с коронавирусом, очень проблематично, — заявил Гаврилечко. — Тем более, что власти предлагают нам абсолютно лживую статистику, не имеющую никакого отношения к реальности. Непонятно и то, на каком основании кто чем в стране занимается — у нас нет санэпидемслужбы, но есть некий госорган, отвечающий за «карантинные мероприятия». То есть претензии предъявлять, по сути, некому».

Аналитик назвал три причины, почему больше всего от коронавируса пострадали западные области Украины.

«Во-первых, сейчас заболеваемость растет во многих странах Европы, в том числе и в граничащих с Украиной. Но у нас границы открыты, многие украинцы едут работать или отдыхать за границу и возвращаются уже инфицированными. Если заболеваемость растет в соседних странах, то она должна расти и у нас — это закон распространения инфекций. Во-вторых, появились новые штаммы коронавируса, они более агрессивны и распространяются быстрее. В-третьих, на Украине прошли зимние праздники и сезон отпусков, многие люди разъезжались на отдых, много контактировали между собой, и вирус активно начал распространяться», — объяснил Гаврилечко.

При этом, отметил эксперт, со статистикой вакцинации на Украине царит полный бардак — впрочем, как и с любой другой статистикой.

«По поводу хода вакцинации мы постоянно слышим в СМИ заявления политиков, которые в вирусологии не разбираются в принципе, путают инфицированных с заболевшими и порой несут полную чушь, — констатирует аналитик. — С самого начала вакцинации никто ни разу не видел статистки, аналогичной той, которая идет по заболевшим. На сайте Минздрава просто нет данных о том, сколько вакцинированных было сегодня, сколько умерло от вакцины, сколько находится в больницах с осложнениями и так далее. Нет и аналогичной статистики по вакцинам, чтобы каждый мог посмотреть, что более-менее безопасно. В общем, и борьба с эпидемией, и процесс вакцинирования проводятся на Украине вслепую — как где-нибудь в Африке».

Президент киевского Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило заявил, что очередной локдаун больно ударит по многим сферам экономики Украины, и так до предела ослабленной предыдущими кризисами.

«По поводу того, нужен ли новый локдаун, можно сказать одно — если волна пандемии, которая сейчас поднялась на Западе Украины, распространится и на другие регионы, то за 1,5 недели у нас может возникнуть такая ситуация, что пиковые показатели ноября 2020-го нам покажутся цветочками. Если говорить о рисках для экономики, то опыт показал, что эти ограничения являются очень болезненными для нее, особенно для сферы услуг — общепита, развлекательной сферы и туризма. Очень сильно пострадает и транспортная сфера, поскольку число перевозок сразу упадет в разы. Поэтому, конечно, третий локдаун станет сильным ударом по экономике», — считает Жалило.

При этом эксперт уверен, что новый локдаун все же может пройти с меньшими потерями, чем весенний.