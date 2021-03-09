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Латинская Америка

Глава МИД Боливии: Россия стала противовесом для политики США в Латинской Америке

Глава МИД Боливии: Россия стала противовесом для политики США в Латинской Америке

Сукре, 9 марта. Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта заявил, что Россия играет важную роль в Латинской Америке. Москва, по его словам, может противостоять вмешательству во внутренние дела стран региона со стороны Соединенных Штатов.

«Россия играет важную роль и поддерживает необходимое равновесие в Латинской Америке... (Боливия) находится под определенным влиянием США; присутствие РФ создает тенденцию к появлению новых противовесов, которые необходимы», — заявил глава дипломатии в интервью международным журналистам.

Глава МИД Боливии уверен, что РФ создаст противовес действиям США в Латинской Америке

Майта подчеркнул: влияние Соединенных Штатов подрывает работу интеграционных образований в Латинской Америке: Союза южноамериканских наций (Unasur) и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (Сelaс); по его словам, ключевую роль в этом играют «иностранные интересы».

Боливийский министр выразил уверенность, что Соединенные Штаты определят свою линию отношений с Латинской Америкой и Боливией. Напомнил Рохелио Майта и о том, что в современном мире роль России и Китая имеет решающее значение.

«Мы надеемся, что в меняющемся мире, который становится многополярным, и где фундаментальную роль играют Россия и Китай, Соединенные Штаты переопределят свои отношения с Латинской Америкой и Боливией», — объявил Майта.

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Россия и Боливия продолжительное время поддерживают дружеские и партнерские отношения на международной арене. Дружеские отношения значительно укрепились в президентство Эво Моралеса. В 2014 году Боливия оказалась одной из немногих стран ООН, которая проголосовала против резолюции Генассамблеи о непризнании возвращения Крыма в Россию, таким образом признав референдум. С 2016 года между РФ и Боливией действует безвизовый режим. Действующий президент Луис Арсе продолжил курс своего предшественника.

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