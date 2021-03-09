Глава МИД Боливии: Россия стала противовесом для политики США в Латинской Америке

Сукре, 9 марта. Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта заявил, что Россия играет важную роль в Латинской Америке. Москва, по его словам, может противостоять вмешательству во внутренние дела стран региона со стороны Соединенных Штатов.

El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, aseguró que Rusia tiene un rol importante en América Latina pues puede generar equilibrios frente a la injerencia de #EEUU en la regiónhttps://t.co/a7oXCxtywp — teleSUR TV (@teleSURtv) March 9, 2021

«Россия играет важную роль и поддерживает необходимое равновесие в Латинской Америке... (Боливия) находится под определенным влиянием США; присутствие РФ создает тенденцию к появлению новых противовесов, которые необходимы», — заявил глава дипломатии в интервью международным журналистам.

Майта подчеркнул: влияние Соединенных Штатов подрывает работу интеграционных образований в Латинской Америке: Союза южноамериканских наций (Unasur) и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (Сelaс); по его словам, ключевую роль в этом играют «иностранные интересы».

Боливийский министр выразил уверенность, что Соединенные Штаты определят свою линию отношений с Латинской Америкой и Боливией. Напомнил Рохелио Майта и о том, что в современном мире роль России и Китая имеет решающее значение.

«Мы надеемся, что в меняющемся мире, который становится многополярным, и где фундаментальную роль играют Россия и Китай, Соединенные Штаты переопределят свои отношения с Латинской Америкой и Боливией», — объявил Майта.

Россия и Боливия продолжительное время поддерживают дружеские и партнерские отношения на международной арене. Дружеские отношения значительно укрепились в президентство Эво Моралеса. В 2014 году Боливия оказалась одной из немногих стран ООН, которая проголосовала против резолюции Генассамблеи о непризнании возвращения Крыма в Россию, таким образом признав референдум. С 2016 года между РФ и Боливией действует безвизовый режим. Действующий президент Луис Арсе продолжил курс своего предшественника.