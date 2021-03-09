Утренние рейсы из Улан-Удэ до Москвы отложили из-за неисправности самолетов

Улан-Удэ, 9 марта. Пассажиры нескольких рейсов авиакомпаний «Победа» и S7 Airlines не смогли улететь из столицы Бурятии в Москву. Причина — техническая неисправность лайнеров.

Оба самолета должны были отправиться в мегаполис сегодня утром: в 8:05 «Победа» и в 9:20 S7. По данным аэропорта Байкал, регистрация на рейс S7 уже объявлена. Запасной борт прибудет в воздушную гавань через несколько часов (около 15:00 по местному времени).

Пассажирам рейса «Победы» повезло меньше, так как их судно отправится в путь только завтра. Туристам предоставили гостиницу.

«Всем пассажирам, которые не смогли вылететь вовремя, организовали питание и воду», — отметили в пресс-службе минтранса Бурятии.

Ранее ФАН писал, что челябинские туристы не могли вернуться из Антальи из-за задержки рейса. Изменения были связаны с неисправностью борта.