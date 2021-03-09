Глава ДНР рассказал, как Россия поступит в случае наступления ВСУ на Донбасс

Донецк, 9 марта. В случае возобновления боевых действий в Донбассе Москва использует все дипломатические рычаги для того, чтобы остановить кровопролитие на территории ЛДНР.

Об этом заявил журналистам глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, отметив, что ополчению Донбасса удалось за последние годы существенно повысить боеспособность. Глава республики также заметил, что в регионе растет напряженность и все очевидней становится настрой Киева на силовой вариант возвращения республик в состав Украины: ВСУ стягивают к линии соприкосновения бронетехнику, а число обстрелов, несмотря на действующие дополнительные меры по перемирию, растет еженедельно.

«Если начнется конфликт, то Россия будет действовать, как и всегда — дипломатическими рычагами останавливать кровопролитие», — заявил Пушилин.

Как отметил глава республики, Киев развязывать военные действия в открытую не торопится, бойцы ВСУ пока ограничиваются обстрелами прифронтовой зоны. Но ополченцы республик в силах дать украинской армии «достойный отпор» и, как надеется Пушилин, без военной помощи со стороны России.

Накануне издание RT передало, что ВСУ подвергли обстрелу прифронтовой поселок Каштановое, огонь из минометов вели из подконтрольного украинским войскам населенного пункта Авдеевка, всего военные выпустили по жилым кварталам 11 мин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что планы ВСУ о наступлении на Донбасс подтвердил перебежчик, который покинул украинские войска и перешел на сторону ополчения республик.