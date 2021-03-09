Работа в ночную смену может спровоцировать развитие рака

Вашингтон, 9 марта. Связь между работой в ночную смену и нарушением циркадного ритма установили американские ученые. Они предположили, что это может привести к развитию рака.

Ночной график работы изменяет циркадную ритмичность генов, которые участвуют в сигнальных путях рака. Нарушение ритма негативно влияет на естественные процессы восстановления ДНК в организме.

В ходе исследования, опубликованного на портале New Atlas, выяснилось, что у испытуемых с ночным графиком работы отмечается большее повреждение ДНК. Лейкоциты из группы ночной смены более уязвимы к радиационному повреждению ДНК. Это означает, что графики ночной работы нарушают время экспрессии генов, отвечающих за рак, и снижают уровень восстановления ДНК, заключили специалисты.

Предрасположенность к развитию онкологических заболеваний связали с группой крови. Врач-гематолог Юлия Ненашева ранее рассказала, обладатели какой группы менее всего подвержены образованию злокачественных опухолей.

Онкологические заболевания на ранних стадиях часто протекают практически бессимптомно, но есть признаки, по которым можно определить, что в организме произошли сбои, и обратиться к врачу. Специалисты рассказали, какие пять неожиданных симптомов могут указывать на развитие рака, передает «Ридус».