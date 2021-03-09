Правительство РФ введет мониторинг цен на потребительские товары и услуги

Москва, 9 марта. Российские власти введут постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, говорится в сообщении пресс-службы Правительства РФ.

Кабмин закрепит за профильными ведомствами перечень товаров и услуг, стоимость которых они должны будут регулярно отслеживать, и в случае резкого ее роста или рисков подорожания предлагать меры реагирования. Как уточняет пресс-служба, мониторингом и оценкой динамики цен займется Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба (ФНС) и Росстат.

В правительстве отмечают, что новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке. Своевременное выявление проблем позволит властям быстро реагировать на рост цен и принимать меры по сдерживанию роста.

По данным Росстата, в феврале 2021 года месячная инфляция ускорилась до 0,8% с 0,7% в январе. С начала года цены на товары и услуги в России выросли на 1,5%. В годовом выражении уровень инфляции на начало марта составляет 5,7%.

Федеральное агентство новостей ранее сообщило о повышении позиции России в международном рейтинге продовольственной безопасности. За год страна улучшила свое положение на 18 строчек, заняв 24 место.