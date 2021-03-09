Агентство Reuters сообщило о проблемах с выплатами «ковидных» пособий в США

Вашингтон, 9 марта. Граждане США могут столкнуться с проблемами при получении «коронавирусных» выплат. О наличии проблемы в социальном секторе свидетельствуют данные Reuters.

Власти Соединенных Штатов собираются выделить в рамках антикризисных мер поддержки граждан и бизнеса 1,9 трлн долларов. Законопроект на прошлой неделе был одобрен Сенатом США. Теперь рассмотрением документа должна заняться палата представителей, после чего свою подпись под ним поставит президент Джо Байден.

Пакет помощи американской экономике подразумевает выплаты гражданам США в размере 1,4 тысячи долларов. Агентство сообщает, что правительство может начать рассылку чеков сразу после подписания законопроекта Байденом. По предварительной оценке, получателями пособий станут около 160 семей.

Однако ряд семей столкнется с бюрократическими проволочками при оформлении пособия. Дело в том, что повышенная выплата на детей будет предоставляться только при условии проживания несовершеннолетних с родителями. Факт оного должен быть подтвержден профильным ведомством. Пока неизвестно, насколько оперативно власти будут проводить необходимые проверки.

Федеральная резервная система США продолжает вливать новые деньги в американскую экономику. Однако, как считают аналитики, такая политика финансового регулятора может навредить национальной валюте и привести к гиперинфляции.